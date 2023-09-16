وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يتابعان استعدادات العام الدراسي الجديد

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، مشروع الزي المدرسي بمدرسة رشدي الصناعية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية، في إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد 2023- 2024.

ورش عمل لقسم الملابس الجاهزة

وتفقد الوزير والمحافظ ورش العمل لقسم الملابس الجاهزة داخل المدرسة، واستعرضا تفاصيل إنتاج الطالبات للزي المدرسى للمحافظة.

كما أجرى الوزير والمحافظ حوارا مع الطالبات حول كيفية استفادتهن من تعليمهن من خلال قسم الملابس الجاهزة، حيث أفادت الطالبات بأنهن تدربن من خلال المدرسة على إنتاج الملابس بكل أنواعها وتقديمها بأقل الأسعار، ليتحول تعليمهن الدراسى والفني إلى منتج يطلبه السوق المحلي والعالمي، ويساعد في حل أزمة ارتفاع الأسعار، وإخراج منتج صنع بأيدي طالبات المدرسة.

ووجه الوزير بتوسيع نشاط إنتاج المدرسة بالتعاون مع رئيس الغرفة التجارية، للتصدير خارج المحافظة.

والجدير بالذكر أن المدرسة بها عدد 7 ورش عمل لخط إنتاج الزي المدرسي، وتنتج عدد 350 تيشيرت يوميا بسعر التكلفة، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور بالمحافظة، كما تسعى إلى تخريج طالبات متميزات يواكبن التقدم التكنولوجي وتطوير مهارتهن بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى رفع المستوى الثقافى والتكنولوجى للطالبات، وتأهيلهن للقيام بمشروعات صغيرة وفقًا لتخصصاتهن، إضافة إلى التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والعاملين بالمدرسة.

مبادرة لتعزيز قدرة طلاب التعليم الفني

وفي الإطار ذاته، أطلقت المديرية مبادرة لتعزيز قدرة طلاب التعليم الفنى على التصنيع بأفضل خامة وأحسن جودة، فضلا عن تعاقد المدرسة لتوفير الزى المدرسى لمدارس المحافظة سواء مدارس اللغات واللغات المتميزة والمدارس الحكومية بالمحافظة، لتصنيع الزي المدرسي لهم عبر المدارس الزخرفية، وأقسام الخياطة والتطريز بالمدارس الفنية.

وافتتح الوزير والمحافظ، معرض «سفراء الخير» المجاني بالمدرسة، الذي يقدم جميع مستلزمات المدرسة مجاناً، حيث يتضمن المعرض الزى المدرسى، والزى الرياضي المدرسي، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية، والأحذية ليتم توزيعها بدون مقابل لمساعدة الطلاب غير القادرين.

وأثنى الوزير والمحافظ على هذا المعرض، الذي يعد من الأعمال الخيرية للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، موجها الشكر لكل القائمين عليه.

وخلال زيارة الوزير والمحافظ للمدرسة، تم إطلاق مبادرة «انزل اشتغل» على مستوى المحافظة، لتوفير فرص عمل لخريجي مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي.

وأشاد الوزير بهذه المبادرة، مؤكدًا أن مدارس التعليم الفنى تعمل على تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ، وآية جمال معاون المحافظ والدكتور عربى أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ونادية فتحي، وكيلة المديرية.