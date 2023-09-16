وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض «سفراء الخير» المجاني

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، معرض «سفراء الخير»، والذي يقدم جميع مستلزمات المدرسة مجانا.

يتضمن المعرض الزي المدرسي، والزي الرياضي المدرسي، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية، والأحذية ليتم توزيعها دون مقابل لمساعدة الطلاب غير القادرين.

وأثنى الوزير والمحافظ على المعرض الذي يعد من الأعمال الخيرية للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، موجها الشكر لكل القائمين عليه.

مشروع الزي المدرسي بمدرسة رشدي الصناعية

وتفقد المحافظ، مشروع الزي المدرسي بمدرسة رشدي الصناعية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية، في إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد، وزار الوزير ورش العمل لقسم الملابس الجاهزة داخل المدرسة، واستعرضا تفاصيل إنتاج الطالبات للزي المدرسي للمحافظة.

كما أجرى الوزير والمحافظ حوارا مع الطالبات حول كيفية استفادتهن من تعليمهن من خلال قسم الملابس الجاهزة، وأفادت الطالبات أنهن تدربن من خلال المدرسة على إنتاج الملابس بكافة أنواعها وتقديمها بأقل الأسعار، ليتحول تعليمهم الدراسي والفني إلى منتج يطلبه السوق المحلي والعالمي، ويساعد في حل أزمة ارتفاع الأسعار وإخراج منتج صنع بأيدي طالبات المدرسة.

تفاصيل المبادرة

والجدير بالذكر أن المدرسة بها 7 ورش عمل لخط إنتاج الزي المدرسي، وتنتج 350 تيشيرت يوميا، بسعر التكلفة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور بالمحافظة.

وفي ذات الإطار، أطلقت المديرية مبادرة لتعزيز قدرة طلاب التعليم الفنى على التصنيع بأفضل خامة وأحسن جودة، فضلا عن تعاقد المدرسة لتوفير الزي المدرسي لمدارس المحافظة.

انطلاق مبادرة «انزل اشتغل» بمحافظة الإسكندرية

وخلال زيارة الوزير والمحافظ للمدرسة تم اطلاق مبادرة «انزل اشتغل» على مستوى المحافظة لتوفير فرص عمل لخريجي مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي.

وأشاد الوزير بهذه المبادرة، مؤكدا أن مدارس التعليم الفني تعمل على تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ لشئون العلاقات العامة والاعلام، وآية جمال معاون المحافظ، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ونادية فتحي وكيلة المديرية.