وزير التعليم يصل الإسكندرية لافتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة ومعرض «أهلا مدرستي»

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية، في مستهل زيارة لمتابعة استعدادات مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد، وكذلك لافتتاح مدرسة جديدة ومعرض «أهلا مدرستي».

واستقبل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وزير التعليم فور صوله.

افتتاحات وزير التربية في الإسكندرية اليوم

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة رشدي الصناعية الفنية للبنات، كما يفتتحان مدرسة الجمهورية الجديدة، فضلا عن افتتاح معرض «أهلا مدرستي» بمدرسة حسام السيد البهي.

كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد.