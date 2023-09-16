الفنان محمود حميدة يطلق حسابه الرسمي عبر «إنستجرام» (فيديو)

نشر الفنان محمود حميدة فيديو عبر «إنستجرام»، يعلن فيه حسابه الرسمي والوحيد عبر التطبيق الشهير.

محمود حميدة على إنستجرام

وظهر الفنان محمود حميدة في الفيديو بنفسه، ليكشف عن توثيق حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ونفى صلته بأي حسابات أخرى تتحدث باسمه.

وعلق على الفيديو قائلا: «هذه هي صفحتي الوحيدة والرسمية على انستجرام.. وأي صفحة أخرى لا تمثلني وغير تابعة لي».

محمود حميدة يطرح مطرح مطروح

وحرص الفنان محمود حميدة خلال الفترة الماضية على نشر صور وفيديوهات من كواليس تصوير أعماله الأخيرة، منها فيلم مطرح مطروح الذي عرض في السينمات مؤخرا.

فيلم مطرح مطروح من بطولة الفنان محمود حميدة، ويشارك في بطولته كل من شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، سامي مغاوري وهو من إخراج وائل إحسان، تأليف محمد عز، وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث فيلم مطرح مطروح في فترة الأربعينيات في مصر، في إطار من الحركة والكوميديا، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر.