محمود حميدة: اشترطت وجود شيماء سيف للموافقة على فيلم «مطرح مطروح»

طُرح منذ أيام قليلة فيلم «مطرح مطروح» للفنان محمود حميدة، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

وكشف محمود حميدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» شرطه الوحيد للموافقة على المشاركة في فيلم «مطرح مطروح»، قائلًا: «عشان أعمل فيلم مطرح مطروح، كان شرطي وجود شيماء سيف، عجبتني فكرة الفيلم وكان لازم شيماء تكون موجودة».

إيرادات فيلم مطرح مطروح في دور السينما أمس

وحقق فيلم مطرح مطروح أمس في جميع السينمات داخل مصر، إيرادات وصلت إلى 205.088 ألف جنيه، ليتذيل قائمة الأعمال التي تعرض في السينمات من حيث الإيرادات، وذلك حسبما قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم مطرح مطروح

فيلم «مطرح مطروح» يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم محمود حميدة، شمياء سيف، وليلى أحمد زاهر، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وطارق الإيباري، ومحمد السعدني، وسكوت أدكنز، والعالمي بويكا، والعمل من إخراج وائل إحسان.