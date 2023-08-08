فيلم «مطرح مطروح» لـ محمود حميدة يتذيل قائمة إيرادات أمس بـ25 ألف جنيه

تذيّل الفيلم الكوميدي «مطرح مطروح» بطولة الثنائي محمود حميدة وكريم عفيفي، قائمة الإيرادات أمس في دور العرض، حيث حقق أرقامًا ضعيفًا للغاية، لاسيما وأنّه يُعد ضمن أحدث 3 أفلام موجودة في السينما حاليًا، حيث طُرح قبل 3 أسابيع فقط.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم مطرح مطروح لـ محمود حميدة وكريم عفيفي، في شباك التذاكر، أمس، موضحًا أنّه حقق 24.8 ألف جنيه فقط، ليأتي في المركز السابع والأخير، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

أحداث وأبطال فيلم مطرح مطروح

وتدور أحداث فيلم مطرح مطروح، في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات بمصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، سكوت أدكنز، سيد رجب، سيف محسن، مودي جميل، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.

ويتواجد في دور العرض، بجانب «مطرح مطروح»، 6 أفلام أخرى لكبار النجوم، وهي: «مرعي البريمو» لـ محمد هنيدي، و«ع الزيرو» لـ محمد رمضان، و«بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز، و«تاج» لـ تامر حسني، و«البعبع» لـ أمير كرارة، و«مستر إكس» للفنان أحمد فهمي.