مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. تعرف على أبرز شروطها

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي قبل أيام، على عدد من القرارات، كان أبرزها ما يخص مشروع قانون «مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج».

وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء أن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج نصت على أنه يجوز لأي مصري لديه إقامة قانونية سارية بأي دولة من دول العالم، ولم يسبق له الحصول على تيسيرات واردة بقانون رقم 161 لسنة 2022 الحصول على تيسيرات والاستفادة من أحكامه، وجاء ضمن أبرز المواد استيراد السيارات بعد الإعفاء من الرسوم والضرائب التي كانت مطبقة من قبل.

شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

ووفق ما جرى إعلانه ضمن المبادرة، تتضمن الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن سن 16 سنة، وأن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها مصنعة بداية من عام 2019، كما يفضل أن يكون ما بعدها، ويشترط وجود إقامة قانونية سارية بالخارج للمصري الراغب في الاستيراد، واستيفاء إجراءات التسجيل.

تطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وتشترط وزارة الهجرة استيفاء إجراءات التسجيل الأولى للسيارات المراد استيرادها، عبر التطبيق الذي جرى إطلاقه بهذا الشأن، لجانب استيراد السيارة من مالك أول دون التقييد بسنة خاصة بالصنع، ويشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، وأن يتم استيرادها عقب 5 سنوات من سنة الصنع، كما يجب تقديم كشف بحساب بنكي لـ6 أشهر سابقة عن تاريخ التحويل.