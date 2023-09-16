تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج بعد إقرار بعض التيسيرات

تشهد مبادرة سيارات المصريين بالخارج اهتماما كبيرا من الموطنين، بعد إعلان مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إعادة فتح مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج.

تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات

ووفقًا لما نشرته وزارة المالية في بيان سابق، فإن الوزارة حريصة على تسريع وتيرة العمل لإنهاء إجراءات استيراد سيارات المصريين، مؤكدا أنّ الوزارة ملتزمة بسداد ودائع المصريين في الخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزام على الخزانة العامة».

في المقابل تستعد مصلحة الجمارك، حاليًا لمبادرة سيارات المصريين بالخارج، وذلك عن طريق مضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية لإنجاز الموافقات الاستيرادية.

شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج

قالت وزارة الهجرة، إن من أهم شروط المبادرة ألا يقل عمر المتقدم لـ مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 سنة كأقل تقدير، يجب أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج عام 2019 أو أحدث، وسداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.

إقامة سارية للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وتابعت الوزارة، يجب وجود إقامة قانونية سارية للمتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات، واستيفاء كل إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، ويجب على المتقدم للاستفادة من المبادرة تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، وأن يسدد المستفيد من مبادرة المصريين بالخارج المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.

وأشارت إلى أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات «مبادرة سيارات المصريين بالخارج» الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.