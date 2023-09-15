مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. اعرف أبرز الشروط

وافق مجلس الوزراء على عددٍ من القرارات المهمة في اجتماعه الأسبوعي السابق، جاء من أبرزها مشروع قانون يخص «مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج».

ونص مشروع مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، أنه يجوز لأي مصري يمتلك إقامة قانونية سارية في أي دولة من دول العالم ولم يسبق له الحصول على تيسيرات واردة بقانون رقم 161 لسنة 2022 منحه بعض التيسيرات والاستفادة من أحكامه، حيث كان أبرز المواد هو استيراد السيارات بعد الإعفاء من الرسوم والضرائب التي كانت مطبقه سابقا.

أبرز شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وفقا لما جرى إعلانه ضمن شروط المبادرة ألا يقل عمر المتقدم لاستيراد السيارة عن سن الـ16 سنة، على أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها من الخارج ليست قبل عام 2019، ويفضل أن يكون ما بعدها، كما يشترط وجود إقامة قانونية سارية بالخارج للمصري الراغب في الاستيراد، مع استيفاء إجراءات التسجيل الأولى.

تطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

واشتطرت وزارة الهجرة أنه يشترط استيفاء إجراءات التسجيل الأولى للسيارات المراد استيرادها عبر تطبيق، إلى جانب استيراد السيارة من مالك أول دون تقييد بسنة الصنع، كما يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استيرادها عقب 5 سنوات من الاستيراد، مع تقديم كشف بحساب بنكي عن الـ6 أشهر السابقة عن تاريخ التحويل.