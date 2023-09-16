السيسي يشكر الأهالي.. والآلاف يهتفون: «تحيا مصر.. وبنحبك يا ريس»

أدار الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، حواراً مع الآلاف من مواطنى بنى سويف ومتطوعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى ومبادرة حياة كريمة، الذين احتشدوا منذ الصباح وهم يحملون الأعلام وصور السيسى لاستقباله، عقب وصوله إلى قرية «سدس الأمراء» بمركز ببا.

وقال الرئيس: «كل سنة وأنتم طيبين، متشكرين جداً جداً، اتأخرت عليكم شوية»، ليرد عليه الأهالى: «تحيا مصر.. بنحبك يا ريس»، وبادلهم الرئيس التحية قائلاً: «أنا اللى بشكركم، متشكرين وبشكركم جميعاً».

وقطع «السيسى» حديثه مع أهالى محافظة بنى سويف، أثناء زيارته للمحافظة، بسبب طفلة كانت تبكى، وطلب منها أن تأتى إليه لتقف بجواره بين الحشود، وهو ما استجابت له الطفلة، وسألها الرئيس عن سبب بكائها، قائلاً: «بتعيطى ليه؟»، وردت قائلة: «فرحانة»، فمازحها الرئيس قائلاً: «واللى فرحان بيعيط؟»، ثم طلب من الأهالى المحتشدين التصفيق لها، واستأذنها فى تقبيل رأسها. ورحّب أحد أهالى محافظة بنى سويف بالرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته للمحافظة صباح اليوم، قائلاً: «أقسم بالله نوّرت محافظة بنى سويف كلها، وربنا ما يحرمنا منك أبداً».

وأضاف: «أنت البركة بتاعتنا، والدولة أنت اللى حميتها، ومانتحرمش منك أبداً يا ريس، وده شرف كبير أوى لنا»، ثم التقط صورة مع الرئيس، فردّ الرئيس عليه قائلاً: «متشكر أوى».

وحرص «السيسى» على الاستماع لحديث سيدة مُسنة خلال جولته فى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، وحاولت السيدة تقبيل يده، إلا أنه سارع بتقبيل يديها. واستجاب الرئيس لسيدة مصرية وتوجَّه لزيارتها فى مسكنها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء، حيث استقبلته السيدة وزوجها وأبناؤها، وبادر الزوج بالترحيب برئيس الجمهورية، قائلاً له: «اتفضل يا ريس، إحنا لينا عظيم الشرف، وربنا يجعل الخير قدامك دايماً وتحت أقدامك، البلد شافت الخير على إيد سعادتك مش القرية بس، ومركز ببا بيتنقل نقلة حضارية».

وردّ السيسي قائلاً: «المهم تكونوا مبسوطين»، فأجاب الزوج قائلاً: «الحمد لله بفضل من ربنا، نورتنا فى بنى سويف كلها، ونيابة عن قرية سدس الأمراء بنرحب بسعادتك، يوم تاريخى لينا». ومازحه الرئيس قائلاً: «هتتغدوا معانا اتفضلوا»، ليرد الزوج: «حضرتك اللى هتتغدى معانا النهارده»، مهدياً الرئيس السيسى سبحة.