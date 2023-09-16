مصرع شاب في حادث تصادم أمام قرية النجاح بالبحيرة

لقي عامل قبل قليل، مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، أمام قرية النجاح، طريق التحدي بمركز بدر في محافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

مصرع شاب في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب، إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة شاب يدعى «عادل موسي أحمد صقر»، 33 سنة، مقيم بقرية النجاح، وجرى نقله لمستشفى بدر، داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ المتابعة.