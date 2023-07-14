مصرع شاب غرقا بترعة المعركة في البحيرة

لقى شخص مصرعه إثر غرقه داخل ترعة قرية المعركة بمركز بدر في محافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر العام تحت تصرف النيابة العامة، وحررًا محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق شاب في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة بدر يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة قرية المعركة التابعة لدائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى عبد الرحمن محمد شوشة، مقيم قرية المعركة بمركز بدر.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة وجارى المتابعة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.