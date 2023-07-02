مصرع شاب غرقًا في البحيرة المسحورة بالفيوم: فسحة العيد انتهت بوفاته

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه البحيرة المسحورة بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، حيث ذهب الشاب للتنزه والاحتفال بالعيد رفقة أصدقاءه، وأثناء استمتاعه بالاستحمام في مياه البحيرة المسحورة جذبه التيار وغرق بسبب عدم إجادته للسباحة، وسط صدمة أصدقائه الذين حاولوا إنقاذه إلا أنّهم فشلوا ولفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا.

وهرعت قوات الشرطة، وسيارة الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري إلى البحيرة المسحورة على الفور لانتشال جثة الشاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمصرع شاب غرقًا

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغًا بغرق شاب في مياه البحيرة المسحورة بمحمية وادي الريان أثناء نزهته رفقة أصدقائه، وعدم قدرة أصدقائه على انتشال جثته.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ بداخل محمية وادي الريان، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وسط حزن من كانوا برفقته.

نقل الجثة للمشرحة

ونقلت إحدى سيارات مرفق إسعاف محافظة الفيوم، جثة الشاب المتوفى غرقًا إلى ثلاجة الموتى بمستشفى أبشواي المركزي، حيث أكد مفتش الصحة وفاته بإسفكسيا الغرق، فيما جرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته عقب الانتهاء من إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.