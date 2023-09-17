عاجل.. تهديد مفاجئ من زيزو لإدارة الزمالك.. تعرف على التفاصيل

كشف مصدر داخل نادى الزمالك، عن كواليس أزمة أحمد سيد زيزو مع القلعة البيضاء، وتفاصيل عدم سفره مع الفريق إلى تنزانيا، لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

مصدر بالزمالك: والد زيزو أبلغ إدارة النادي بعدم خوض نجله للمباريات

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أحمد سيد زيزو حصل على أكثر من وعد بالحصول على كامل مستحقاته كبديل عن رحيله إلى الشباب السعودي؛ إذ اجتمع ممثلو اللاعب مع الإدارة الحالية، والتقوا كذلك بالمرشحين في انتخابات الإدارة، ومع رجال أعمال، ولم يحصلوا على المستحقات».

وأوضح: «قبل انتهاء معسكر المنتخب الأخير، الذي كان زيزو ضمن قائمته، تواصل والده مع عبد الواحد السيد، مدير الكرة، وأحمد فؤاد الوطن، المدير المالي، وأبلغهما أن اللاعب لن يشارك في المباريات قبل الحصول على مستحقاته».

مصدر بالزمالك: زيزو لن يظهر في المباريات قبل حصوله على مستحقاته

وأضاف المصدر: «على الرغم من إعلان الزمالك على لسان عبد الواحد السيد، أن اللاعب يغيب عن مواجهة أرتا سولار لإصابته بكدمة في الكاحل، إلا أن زيزو لن يظهر في أي مباراة للزمالك، بداية من لقاء بيراميدز المقبل، قبل الحصول على مستحقاته الكاملة».

وأتم: «مستحقات زيزو هي 50% من الموسم الماضي، بالإضافة إلى 25% مقدم الموسم الجديد».