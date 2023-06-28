عاجل.. التفاصيل الكاملة لأزمة أحمد سيد زيزو.. ورد فعل أوسوريو

شهدت مباراة الزمالك وغزل المحلة غضبا من قبل أحمد سيد زيزو لاعب الأبيض، بسبب قرار خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، بتغييره بين شوطي المباراة ومشاركة عماد نبيل دونجا بدلا منه.

حسب مصدر داخل الجهاز الفني رفض أحمد سيد زيزو الاستمرار في استاد القاهرة الدولي عقب قرار خوان كارلوس أوسوريو بتغييره وغادر غاضبا، خاصة وأنه كان يريد الاستمرار داخل الملعب أطول فترة ممكنة.

أوسوريو يعلق على أزمة أحمد سيد زيزو وفي هذا الصدد، قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء، في تصريحات خاصة للوطن سبورت: لا أخذ أي رد فعل بشكل شخصي ما أقلق بشأنه حقا هو أن يكون كل اللاعبين بحالة صحية جيدة وجاهزون للمباراة المقبلة ما دفعني للتغيير فقط لا غير.

ويعتبر أحمد سيد زيزو أحد أهم صفقات الزمالك في تاريخه، خاصة وأنه ساهم في تحقيق الفارس الأبيض العديد من البطولات ويتواجد بشكل مستمر وفعال رفقة المنتخب الوطني ولا غنى عنه سواء كان في الزمالك أو في منتخب مصر.