معلومات عن أرتا سولار بعد الفوز على الزمالك.. ما علاقة مدربه باتحاد العاصمة؟

هزيمة مفاجئة وغير متوقعة استهل بها الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على يد الفريق الجيبوتي المغمور أرتا سولار، في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية، ورغم ذلك سقط الفارس الأبيض في فخ سولار، بهدفين نظيفين، وسط استسلام تام من جانب الطرف الأبيض وغياب الفرص المحققة.

لا يعد فريق أرتا سولار حديث العهد، إذ تأسس في يناير عام 1980، ومنذ ذلك الوقت لم يحقق سوى 8 ألقاب طوال تاريخه، وذلك بعدما أضاف إلى سجل إنجازاته كأس السوبر مرتين، والكأس المحلية 4 مرات، فيما رفع كأس الدوري المحلي مرتين.

لا يزال أرتا سولار يحاول تطوير مستوى لعب الفريق، واستقدام لاعبين بخبرات كبيرة، لتبلغ القيمة السوقية للفريق 800 ألف يورو، في محاولة جديدة للعودة إلى منصات التتويج بالبطولات، ما ظهر جليًا في إنهاء الموسم المنقضي، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

الجزائري بوزيان بن عربي مدرب أرتا سولار، صاحب الـ54 عامًا، لا يملك سجلًا كبيرًا مع الفريق الذي يقوده منذ يناير المنقضي، لذلك يقاتل من أجل الذهاب بعيدًا في جميع البطولات التي ينافس بها، إذ يملك سجلًا جيدًا في مسيرته التدريبية، التي كان أبرزها تدريب اتحاد العاصمة الجزائري، بطل السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، لفترة مؤقته عام 2020.

يعد المهاجم الإيفواري المخضرم سالمون كالو نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، أبرز نجوم أرتا سولار في الوقت الحالي، ورغم امتلاكه عناصر استثنائية على مدار تاريخه، إلا أنه لم يصل إلى دوري أبطال إفريقيا سوى مرتين فقط، ومثلهما في كأس الكونفدرالية.

وحصد أرتا سولار نتيجة قاسية أمام المقاولون العرب، الذي أمطر شباكه بـ9 أهداف في مباراة واحدة، عندما التقى الفريقان، في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية في وقت سابق.