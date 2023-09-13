ماذا قدم أشرف بن شرقي منذ الرحيل عن الزمالك؟.. يزامل حمدي فتحي في قطر

أكثر من عام مر على رحيل المغربي أشرف بن شرقي، عن صفوف الزمالك، بعد انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي، في صفقة انتقال حر، قبل أن ينضم إلى الريان القطري، في آخر محطاته، استعدادًا للموسم الجديد.. فماذا قدم أشرف بن شرقي خلال تلك الرحلة القصيرة؟

أرقام أشرف بن شرقي بعد الرحيل عن الزمالك

أشرف بن شرقي ارتدى قميص الجزيرة الإماراتي، بعد رحيله عن الزمالك، في صفقة انتقال حر، أعقبت انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، ليشارك في 33 مباراة، ويسجل 9 أهداف ويصنع آخر، بينما حصل على بطاقتين صفراوين، منذ انتقاله إلى الدوري الإماراتي.

منافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضمه

أشرف بن شرقي قدم مستوى استثنائيا مع الجزيرة الإماراتي، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، بعدما فشل في حصد أي ألقاب رفقة فريقه السابق، لكنه كان أحد الأسماء المرشحة بقوة للانتقال إلى الأهلي، في وقت سابق، كما حاول الزمالك إعادته مجددًا، ودخل بيراميدز على خط المفاوضات لضمه، ورغم ذلك لم يصل إلى القاهرة من الأساس، وفضل استمرار تجربته بالدوريات الخليجية، لينضم إلى الريان القطري.

وحصل مؤخرًا الريان القطري على خدمات أشرف بن شرقي، رغم إغلاق الميركاتو القطري، لكنه يملك الفرصة للانضمام باعتباره لا يملك أي عقود مع أي أندية، بعدما اجتاز الفحص الطبي، الذي سبق الإعلان الرسمي عن الصفقة، التي تمتد لعام كامل، يأمل خلالها المغربي في الذهاب بعيدًا ومواصلة تقديم العروض الاستثنائية.

ويتزامل الثنائي أشرف بن شرقي وحمدي فتحي في الدوري القطري، بعدما انضم الأخير إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، في صفقة بيع نهائي، لمدة موسمين.