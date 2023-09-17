هالاند يورط نفسه بتصرف كلف لاعبا سابقا الإيقاف 11 مباراة.. ما القصة؟

مشهد عمره 25 عامًا، أعاده النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي إلى الأذهان، بعدما قرر محاكاته مرة أخرى، احتفالًا بهدفه الذي سجله في شباك وست هام يونايتد في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

برناردو سيلفا منح النرويجي إيرلينج هالاند زميله في مانشستر سيتي دفعة أسقطته أرضًا، مثلما حدث قبل 25 عامًا، في مشهد يعد الأسوأ في تاريخ الدوري الإنجليزي، عندما أقدم مثل باولو دي كانيو لاعب شيفيلد السابق، على دفع الحكم الراحل بول ألكوك، في سبتمبر 1998، على أرضية الملعب وطرحه أرضًا، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

دي كانيو اشتهر بسوء السلوك داخل الملعب

لم يكن غريبا على الإيطالي دى كانيو لاعب لاتسيو السابق، القيام بهذا التصرف، إذ اشتهر بسوء السلوك داخل الملعب، وبرهن ذلك بالاعتداء على بول ألكوك حكم المباراة التي جمعت فريقه السابق شيفيلد بنظيره آرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، إثر تدخله العنيف مع الفرنسى باتريك فييرا.

الواقعة لم تمر مرور الكرام، خاصة انها أثارت جدلاً واسعاً في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي جعل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتدخل لفرض عقوبة على اللاعب بالإيقاف لمدة 11 مباراة، إلى جانب توقيع غرامة مالية بلغت 10 آلاف جنيه إسترلينى.

هالاند يعيد المشهد بعد 25 عاما

هالاند أعاد المشهد إلى الأذهان من جديد، لكن مع تبادل الابتسامات بينه وصديقه برناردو سيلفا، على عكس ما حدث قبل 25 عامًا، وذلك بعد تسجيل الهدف الثالث في ثلاثية فريقه التي سجلها أمام وست هام، الذي اكتفى بهدف وحيد، ما جعل الواقعة التي لم يسلم خلالها الثنائي من الانتقادات اللاذعة، تتداول بشدة مجددًا، إذ اتهمت الجماهير الحكم بالتمثيل وافتعال مشهد الوقوع، فيما أثار كانيو غضب الجميع داخل الملعب وخارجه.