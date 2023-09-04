«وجبة سحرية».. ماذا تناول هالاند قبل «هاتريك» لقاء فولهام؟

قوة بدنية وصلابة وتركيز تظهر على عروض النرويجي إيرلينج هالاند، خلال كل مباراة يخوضها مع مانشستر سيتي، إذ يحرص على عدم تفويت فرصة من أجل التهديف، والوصول إلى شباك الخصم أكثر من مرة خلال المواجهة الواحدة، الأمر الذي جعل الجماهير تتساءل.. «ماذا يأكل؟».

ماذا يتناول إيرلينج هالاند قبل المباريات؟

هالاند لديه نظام غذائي خاص به، يتبعه تحت إشراف خبير تغذية، يجعله يظهر بتلك القوة والصلابة في جميع المباريات، والتي كان آخرها أمام فولهام، عندما سجل «هاتريك» في لقاء واحد، وظهر بعدها ليفسر سر قوته ووجبته المفضلة: «الكبدة والقلب».

الكبدة والقلب هي الوجبة المفضلة لهالاند، إذ يرى أنها تملك القيمة الغذائية الكاملة التي يحتاجها جسده، خاصة أنها تحتوي على الفيتامينات والحديد والفوسفور، وهو الأمر الذي يبدو غير مألوف في أوروبا، مثلما أكد الدبابة النرويجية: «قد يبدو طعاما غريبا بالنسبة لكم، لكنني أحبه».

نشأة هالاند الريفية جعلته يعشق أكل اللحوم، حيث كان الذراع اليمنى لجده، راعي الأغنام ومزارع بطاطس، لذلك كان دائمًا يلجأ للاعتماد على نظام غذائي عالي الجودة، مثلما أكد في فيلم وثائقي تحدث خلاله على حياته.

ودافع هالاند عن وجبه الأساسية التي يراها غير معتادة في أوروبا، قائلًا: «عاداتي الغذائية نابعة من نشأتي، الجميع يقول إن تناول اللحوم قد يضر بصحة الإنسان، لكن أعتقد أنهم يتحدثون عن اللحوم في الوجبات سريعة التحضير».

المهاجم النرويجي يحرص على تناول اللازانيا التي يصنعها له والده

والد إيرلينج هالاند يُعد سببًا رئيسيًا في الأداء الذي يقدمه النرويجي في كل مباراة، إذ أكد المهاجم النرويجي على أنه يحرص على تناول اللازانيا التي يصنعها له والده قبل كل مباراة، الأمر الذي يساعده بشكل كبير على التركيز واكتساب الطاقة.

هالاند الحاصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا للموسم المنقضي، منذ بداية مسيرته هذا الموسم، نجح في تسجيل 6 أهداف، خلال 4 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي.