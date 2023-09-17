زوجة مؤمن زكريا تحذر من جمع تبرعات باسمها

حذرت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا من أكونتات وهمية على السوشيال ميديا تستخدم اسمها وتدعو لجمع تبرعات لزوجها.

حقيقة جمع تبرعات لمؤمن زكريا

وكتبت ريهام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ده الأكونت بتاعي على فيسبوك معنديش غير ده أي أكونت تاني مش بتاعي فيه ناس بتلم تبرعات باسمي».

تعيين مؤمن زكريا بالنادي الأهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تعيين مؤمن زكريا مساعدًا لوليد سليمان مدير قطاع الناشئين.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه علي انستجرام :«قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (صدق الله العظيم) الحمد لله والشكر لله العودة لبيتي في دور جديد مساعد لكابتن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين نسأل الله التوفيق ودعواتكم اقدر أقدم اللي يليق بإسم نادينا العظيم مفيش كلام يوصف مدى حبي وشكري للكابتن محمود الخطيب اللي شاف أن يكون ليا دور وسط عيلة الأهلي بالعمل في الفترة دي الحمد لله».