بعد شائعة وفاته.. زوجة مؤمن زكريا: ليه بتنكدوا عليه بعد الفرحة؟

قالت ريهام الشيمي، زوجة اللاعب مؤمن زكريا، تعليقًا على شائعات وفاة زوجها: «والله العظيم هو زي الفل وكويس، ومش عارفة ليه كل ما يفرح بحاجة الناس تنكد عليه تاني، لسة الجمهور جاي إمبارح وفرح جدًا، ومكناش عارفين إن الجمهور جاي يحتفل معاه بنتيجة مباراة السوبر إمبارح، ومش عارفة ليه الناس بتنكد عليه النهاردة».

تفاصيل الحالة الصحية لمؤمن زكريا

وأضافت «الشيمي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر: «هما بيستفيدوا إيه لما بيعملوا كدة! هو الحمد لله كويس، وحالته الصحية مستقرة، وكان مفروض يسافر إنجلترا وقدم على الفيزا، لكن لسه مطلعتش، وإن شاء الله هيبقى كويس».

وكشفت أن هناك طبيب في انتظاره في إنجلترا، والأمر متوقف فقط على إصدار الفيزا، مشددة على أنه كان يشاهد مباراة الأهلي أمس، ولم يتوقعوا مجيئ الجمهور أسفل المنزل، وهذا الأمر أسعدهم كثيرًا، وهو كان سعيد جدًا، معربة عن أمنيتها بأن يراعي مروجو الشائعات حالته النفسية.

تفاصيل مرض مؤمن زكريا

كانت الدكتورة ناجية فهمي، مدير مركز الأعصاب والعضلات بطب عين شمس، كشفت آخر تطورات الحالة الصحية للاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا، إذ قالت إنها في الحقيقة لم تكن ضمن مجموعة الأطباء الذين تولوا علاج زكريا، لكن بحسب الأطباء الذين أجروا الكشف عليه، فإن اللاعب يعاني من «ALS»، ويُعني التصلب الجانبي الضموري، الذي يصيب الخلايا العصبية في الحبل الشوكي ويشبه الضمور الشوكي الذي يُصيب الأطفال.

وأوضحت أن خطورة الضمور العضلي الشوكي على الأطفال، هو أن نسبة الوفيات به مرتفعة للغاية، حيث تصل إلى 85% ويؤثر على الأطفال بعد عمر 4 سنوات، لأنه يؤثر على بعض الأعضاء بالجسم أبرزها القلب، فكان لزاما إنقاذ الأطفال قبل بلوغ عمر سنتين، وذلك بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، ولجنة العلاج في انعقاد دائم، لتشخيص وعلاج الحالات في حدود يومين.