لماذا دخل مؤمن زكريا في نوبة بكاء بآخر ظهور له؟.. «مفيش منك 2» (فيديو)

دموع ممزوجة بالفرحة والحزن خانت مؤمن زكريا في الظهور الأخير له ليدخل في نوبة بكاء ليلة احتفاله بعيد ميلاد ابنته نيللي، التي أكملت عامها الأول بين أحضان أسرتها، بصحبة زوجته ريهام الشيمي وعدد من الأصدقاء.

مؤمن زكريا ينهمر في البكاء بعيد ميلاده ابنته نيللي

مؤمن زكريا مساعد رئيس قطاع الناشئين في الأهلي استعان بالمطرب الشعبي رضا البحراوي لإحياء حفل ميلاد ابنته نيللي، الذي أقامه بحضور عدد من نجوم الكرة في مقدمتهم مدافع الزمالك محمود جنش، ولكن المفاجئ أن نجم المارد الأحمر السابق تخلى عن لحظات الفرحة التي كانت تغمره، وظل يبكي متأثرًا بكلمات المطرب الشعبي.

لم تفلح محاولات مؤمن زكريا في إخفاء دموعه وتأثره أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنته، لينهمر في البكاء ما لفت أنظار الجميع، ليوجه له رضا البحراوي كلماته، قائلًا: «والله العظيم أنت مفيش منك اتنين».

ريهام الشيمي.. الجندي المجهول في حياة مؤمن زكريا

ظهر الدور الذي تلعبه زوجته ريهام الشيمي، الجندي المجهول في طريق علاج مؤمن زكريا، أثناء محاولاتها تهدئته، وإعادته إلى أجواء الاحتفال مجددًا، قبل أن يتدخل عدد من الحضور لرفعه والاحتفال بالكرسي الذي يجلس عليه، ليتفاعل معهم ويعود للاحتفالات مرة أخرى.

المرض قرر إيقاف قطار مؤمن زكريا، الذي كان يتجه بقوة نحو مسيرة استثنائية، لينهي رحلته الاحترافية في السعودية قبل بدايتها، بعد اكتشاف إصابته بتصلب الجانبي الضموري منذ عام 2020، وهو مرض نادر يصاب به من كل 2 مليون آخرين، وسرعان ما ينتشر في أنحاء الجسم كافة، ليؤثر على حركته وطريقة كلامه، ما أنهى فرص وجوده داخل الملعب، خلال السنوات الماضية.

زوجته كانت الجانب الأكثر صمودًا في رحلته مع المرض، إذ ظهرت معه في جميع المناسبات وهي تسانده وتقف إلى جانبه في أحلك اللحظات التي يمر بها، خاصة أنه يواجه أزمة في السير بشكل طبيعي على قدميه، لتصبح هي عكازه الذي يتوكأ عليه.

مؤمن زكريا تسلم مهمته الجديدة مع النادي الأهلي، وذلك بعدما قرر رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب، منحه صفة مساعد وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، الذي تسلم المنصب مؤخرًا بعد رحيل خالد بيبو، الذي يلعب دور مدير الكرة في الفريق خلفًا لسيد عبدالحفيظ.

ويعد مؤمن زكريا من أبناء النادي الأهلي، إذ بدأ مسيرته من قطاع ناشئين الفريق الأحمر، ثم انتقل إلى الانتاج الحربي، ومنه إلى المصري البورسعيدي ثم إنبي وبعده الزمالك، وذلك قبل أن يقرر العودة إلى بيته الأهلي عام 2015، وأنهى رحلته داخل الملاعب بعد فسخ التعاقد مع أحد السعودي بداعي الإصابة.