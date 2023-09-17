أستاذ آثار إسلامية: تمويل وترميم مسجد «سارية الجبل» بأيادٍ مصرية

قال الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورا واهتماما كبيرا بالآثار الإسلامية والقبطية من قبل الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الوالي العثماني سليمان الخادم شيد مسجد سارية الجبل في 935 هجريا، وتخطيطه مأخوذ من تصاميم الجوامع الموجودة في تركيا لاسيما إسطنبول.

الزخارف بمسجد سارية الجبل

وأضاف «عبدالرحيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العناصر الزخرفية بمسجد سارية الجبل تمت بأيدٍ مصرية ترجع للفترة المملوكية، متابعا: «المسجد عثماني التراث، بينما الفنون الزخرفية الموجودة على الجدران والمنبر مملوكية».

علاقة المسجد بالقائد سارية الجبل

وتابع: «ليس هناك علاقة بالمرة بين القائد سارية الجبل وبين هذا المسجد نهائيا، لذلك نؤكد على كون هذا المسجد من تشييد الوالي العثماني الخادم»، مشيرا إلى أن أعمال ترميم مسجد سارية الجبل لم يستغرق أكثر من عامين، وكل أعمال الترميم والتمويل جرى بأيادٍ مصرية خالصة، كاشفا عن وجود افتتاحات أخرى خلال الفترة المقبلة تمت بها كل أعمال الترميم بأيادي مصرية.