وزير الآثار يفتتح مسجد «سارية الجبل» في القلعة.. له 4 واجهات حجرية

افتتح أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أبو بكر عبدالله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، اليوم السبت، مسجد سارية الجبل أو المعروف أيضًا باسم «مسجد سليمان باشا الخادم» بقلعة صلاح الدين الأيوبي وذلك بعد أعمال ترميم وتطوير للمسجد.

وأجرى وزير السياحة والآثار المسجد جوله داخل عقب افتتاحه ورؤية أعمال التطوير والترميم التي تمت بالمسجد برفقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لافتًا إلى أننا نحرص على ترميم الآثار المصرية وافتتاحها للسائحين والزوار، مشيدًا بدور الترميم وفريق المجلس الأعلى للآثار.

أقدم وأول مسجد عثماني

ويعُد مسجد سارية الجبل بمثابة أقدم وأول مسجد عثماني ويعرف أيضًا باسم مسجد سليمان باشا الخادم، وجرى إنشاؤه على أنقاض مسجد مخرب، تم بناؤه من قبل بناء القلعة داخل القسم الشمالي لقلعة الجبل، و تم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى سارية بن زنيم بن عمرو بن عبدالله الكناني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلق عليه أيضًا مسجد سليمان باشا الخادم، نسبة إلى مؤسسه، أما عن مأذنة مسجد سارية الجبل فهي تمثل القمة العثمانية المدببة و هي أول مثال للمأذنة العثمانية بمصر.

والمسجد له 4 واجهات حجرية، ويتكون تخطيطه من قسمين أساسيين هما الجزء المغطى ويمثل بيت الصلاة، والحرم كما يضم مساحة مكشوفة بين بيت الصلاة والميضاة، ويحتوي على كتاب ملحق بالمسجد.