مستشار سابق بـ«الأعلى للآثار»: «سارية الجبل» أول مسجد عثماني بالقاهرة

قال الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية ومستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق، إن «سارية الجبل» أول مسجد عثماني في مدينة القاهرة والأول الذي بُنى داخل الجبل، في نموذج للطراز الإمبراطوري الذي ظهر في العصر العثماني برونقه وصغر حجمه بالإضافة إلى تكونه من جزءين هما بيت الصلاة «المكان المخصص للصلاة»، الحرم «جزء ملحق بهذا المسجد».

سبب تسمية مسجد سارية الجبل بهذا الاسم

وأضاف «الكسباني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «DMC»، أن المسجد يعد الأول من نوع الذي له سارية عالية، لذلك أطلق عليه «سارية الجبل»، وترى هذه السارية من أي مكان موجود في القاهرة بذلك الوقت، مشيرا إلى أن المسجد شهد مشروع ترميم وتطوير منذ 6 سنوات الذي يؤكد اهتمام الدولة بالمناطق الأثرية والقلعة وآثارها.

افتتاح مسجد سارية الجبل

وتابع: «مسجد سارية الجبل سوف يتم افتتاحه اليوم، مئذنة المسجد تشبه القلم الرصاص وهذا هو طراز المساجد الذي دخل مصر في العصر العثماني، وقباب المسجد ضاحلة أي ليس لها رقبة وبالتالي تغطي مساحة كبيرة، وهذا النوع من القباب موجود في مصر من قبل العصر العثماني لكنه تطور بهذا العصر بزيادة زخرفته ورونقه ليشبه قبة السماء».