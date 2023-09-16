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نقابة المهندسين: جاهزون للدعم الفني والهندسي للمدن المنكوبة في ليبيا

كتب:

سهيلة هاني
02:34 م | السبت 16 سبتمبر 2023
طارق النبراوي

طارق النبراوي

تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بأحرّ التعازي في ضحايا الإعصار المُدمر الذي اجتاح عدد من مدن دولة ليبيا الشقيقة، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين، وذلك خلال خطاب وجهه إلى عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، والمهندس عبد السلام عمار رئيس النقابة العامة للمهن الهندسية بدولة ليبيا، معربًا خلاله عن تضامن نقابة المهندسين المصرية مع الأشقاء في ليبيا.

تقديم الدعم الفني والهندسي

وقال النبراوي: «أؤكد أننا على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والهندسي في إزالة آثار الإعصار من خسائر عمرانية كبيرة، وتدمير البنية التحتية التي ألحقها بمناطق واسعة من الجمهورية الليبية».

وأضاف نقيب المهندسين: «أود التأكيد أن نقابة المهندسين تضع كل خبراتها واستشاراتها لمساندة المهندسين الليبيين في مواجهة آثار الإعصار، ونحن على استعداد لتشكيل لجان فنية من مهندسي مصر ذوي الخبرات لتقديم الدعم الفني والهندسي والتدخل السريع للعمل والزيارة الميدانية للمناطق المتضررة، والوقوف على حالتها، والمساهمة في إعادة بناء وإصلاح المدن المنكوبة».

تنسيق وتعاون فوري

وختم نقيب المهندسين: «نؤكد أننا على يقين أن الشعب الليبي الصلب سيتجاوز هذه المحنة، ونعرب عن تطلعنا للتنسيق والتعاون الفوري لمواجهة هذه الكارثة».

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بقلم سهيلة هاني