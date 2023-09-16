إعصار ليبيا يلقي 2000 شخص في البحر.. ويترك 250 ألف بحاجة للمساعدة

تسبب إعصار ليبيا، الذي دمر أكثر من 25% من مدينة درنة، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بمدينتي البيضاء والجبل الأخضر، على السواحل الشرقية لليبيا، في جرف آلاف المنازل، بما تحتويه من بشر وحجر، إلى البحر المتوسط، وأكد الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة أنه تم الانتهاء من دفن أكثر من 2500 جثة، تم انتشالها من درنة فقط، حتى الآن، فيما لا يزال نحو 2000 آخرين في عداد المفقودين، بعد أن جرفتهم مياه الفيضان إلى البحر، كما خلف إعصار دانيال أكثر من 250 ألف شخص في حاجة لمساعدة عاجلة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

بسبب إعصار ليبيا.. انتشال جثث من مدينة درنة

وبحسب بيان الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، فإنه لا تزال عمليات البحث عن ناجين وانتشال الجثث من المناطق المنكوبة بسبب إعصار ليبيا، حيث تم الدفع بـ8 فرق طبية، حيث يعمل المركز من خلال 4 مستشفيات ميدانية بمدينة درنة، حيث قامت الفرق بنقل قافلة لمستلزمات أطفال للمدارس.

وطالبت وزارة العدل لأهالي المفقودين بالتوجه للمراكز وإعطاء عينات من الحمض النووي لمطابقتها مع الجثث المنتشلة في المناطق المنكوبة، كما تواصل المؤسسة الوطنية إرسال قوافل إغاثة للمتضررين في درنة وسوسة وشحات.

إعصار ليبيا يجرف نحو 2000 جثة إلى البحر

وقال سالم النعاس، المتحدث باسم الهلال الأحمر بمدينة درنة، إنه لا يزال هناك نحو ألفي جثة بالبحر، موضحًا أن الرياح القوية حملت الجثث إلى المناطق القريبة من الشحات ومرتوبة ومرزم، وفق ما نشر موقع CNN الأمريكي.

ومع استمرار جهود الإنقاذ، طالبت الأمم المتحدة الدول القريبة من أجل مساعدة متضرري من الفيضانات في ليبيا، وجمع مساعدات بقيمة 71 مليون دولار .

وتهدف تلك التبرعات، إلي مساعدة الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بسبب إعصار ليبيا والذي يقدر أعدادهم بنحو 250 ألف شخص.