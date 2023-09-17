«التنمية الصناعية»: رفع كفاءة فروع الهيئة لتأدية الخدمات في المحافظات

عقد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم، اجتماعا تنفيذيا مع الخبراء الدوليين لبرنامج سيجما التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD التابعة للاتحاد الأوربي والقيادات المعنية بالهيئة؛ لطرح إجراءات تنفيذ ما انتهى إليه التقرير العلمي «لسيجما» حول متطلبات رفع كفاءة الفروع بما يحقق تقليل الوقت والإجراءات تيسيرًا على المستثمرين عند طلب الخدمات المختلفة، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين على رأسهم الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة.

مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر

وكشف عبدالكريم، خلال الاجتماع، عن أنّ الهيئة لها السبق في تطبيق «الدليل المصري للإجراءات الإدارية الجيدة» وكذلك «دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية» اللذين صدرا بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «إرادة» وهيئة التنمية الصناعية، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي، ما يدشن مرحلة جديدة للهيئة لتوحيد اللوائح والقرارات الننظمة والتكامل فيما بينها بما يخدم مصالح المستثثمر.

وأوضح أنّ تلك الأدلة صدرت من خلال دراسات لتقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار، وهو ما يتسق مع استراتيجية الهيئة الحالية.

حقيق النتائج المثلى في تحسين أداء الفروع

وأضاف عبدالكريم أن الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية "سيجما" للبدء في التطوير الكامل لفروع الهيئة في إطار استراتيجية جديدة ترتكز على التفويض واللامركزية الإدارية في الفروع والتي تنتهجها الهيئة في سبيل إنهاء المستثمر الصناعي المتعامل مع الهيئة لكل إجراءاته، والحصول على خدمة متكاملة من الفرع التابع له بمحافظته دون اللجوء للمركز الرئيسي إلا في الحالات الاستثنائية.

وثمّن الدراسة التي قامت بها المنظمة على مدار عام عقدت خلاله العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، لاسيما أن التقرير شارك في إعداده نخبة من الخبراء الدوليين منا سيكون لها عظيم الأثر خلال عمليات التطوير لتحقيق النتائج المثلى في تحسين أداء الفروع.

كما نوّه عبد الكريم بأن الهيئة بصدد تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة شكلا ومضمونا ليجمع كل خدمات الهيئة والتعريف بها وإجراءات التقدم على الطروحات المختلفة تمهيدًا لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل عن بعد للمستثمر.

تكثيف الدورات التدريبية اللازمة لمديري وموظفي الفروع

وأكد رئيس الهيئة أن خطة رفع الكفاءة والتأهيل تشمل تكثيف الدورات التدريبية اللازمة لمديري وموظفي الفروع للارتقاء بمهاراتهم الإدارية مع وضع آلية لتحفيز وخلق جيل مؤهل قادر على القيادة على أساس الكفاءة.