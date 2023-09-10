«التنمية الصناعية»: تخصيص 936 قطعة أرض لـ613 مشروعا خلال عام واحد

كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تخصيص أراض صناعية لعدد 613 مشروعًا خلال عام 2022- 2023، مقارنة بـ77 مشروعًا خلال العام السابق له، بنسبة نمو 696%، مشيرا خلال استعراضه تقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن أرقام غير مسبوقة، منها تخصيص 936 قطعة أرض خلال نفس العام، مقارنة بـ150 قطعة أرض خلال عام 2021-2022 ، بنسبة نمو 524%.

العائد المتوقع من مجمل المشروعات

وأوضح رئيس «التنمية الصناعية» أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات المخصصة لها الأراضي الصناعية، تصل إلى 41 مليار جنيه، متوقعا أن توفر 47 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن «هذه الأرقام تعتبر ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز والتقدم أونلاين من أي مكان في العالم، ووفق معايير وآلية تتميز بالشفافية المطلقة».

رفع كفاءة البنية التحتية للأراضي الصناعية

وقال عبد الكريم إن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية في المحافظات، مشيرا إلى ضخ قرابة 5 مليارات جنيه في محافظات بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية، للارتقاء بتنافسية تلك المناطق، ودعم التنمية المستدامة بها.

جذب استثمارات أجنبية مباشرة

وأعلن رئيس الهيئة عن نجاح المناطق الصناعية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، من خلال 25 شركة عالمية كبرى من 12 دولة، ما يسهم في توفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفا أن التقرير كشف عن منح تيسيرات لـ1301 مشروع خلال عام، للمساعدة في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة.