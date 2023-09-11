رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التنمية الصناعية» تحول 6 مكاتب إقليمية بالصعيد إلى فروع رئيسية

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:44 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس هيئة التنمية الصناعية

رئيس هيئة التنمية الصناعية

في إطار استراتيجية شاملة لهيئة التنمية الصناعية لتطبيق اللامركزية في تقديم خدماتها للمستثمر الصناعي من خلال التطوير الشامل لفروع ومكاتب الهيئة الإقليمية بمحافظات الجمهورية وخاصة في صعيد مصر، قرر المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة رفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بمحافظات الصعيد وتحويلهم إلى فروع رئيسية تيسيرًا على المستثمرين الصناعيين وسرعة أداء الخدمة لهم، وتشمل تلك المحافظات كل من الوادى الجديد وأسوان والمنيا وقنا والأقصر والبحر الاحمر.

عبدالكريم: نسعي لضمان وصول الخدمة بصورة متكاملة للمستثمر

وصرح عبد الكريم بأن القرار يأتي في إطار توجه رئيسي وخطة متكاملة تتبناها الهيئة لتفعيل مكاتبها وفروعها بمختلف المحافظات و ربطها إلكترونيًا بالمقر الرئيسي، في ضوء مشروع الميكنة الإلكترونية للإجراءات والخدمات الصناعية، وذلك لضمان وصول الخدمة بصورة متكاملة للمستثمر لاسيما في محافظات الصعيد تحقيقًا لرؤية الدولة في دعم مناخ الاستثمار بمحافظات جنوب مصر.

تحويل مكاتب الهيئة بالمحافظات إلى فروع

وتابع أنه تم تحويل مكاتب الهيئة بتلك المحافظات إلى فروع لديها ختم شعار الجمهورية ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية لطلباتهم، وخاصة المترددين على الهيئة من المحافظات البعيدة عن القاهرة لإنهاء كافة إجراءاتهم المقررة في الحال، دون الحاجة لتكبد السفر إلى مقر الهيئة الرئيسي.

وأوضح المهندس محمد عبد الكريم أن الهيئة أصبحت تملك 23 فرع و 5 مكاتب على مستوى الجمهورية كاشفًا عن أنه من المقرر تفعيل باقي المكاتب وتحويلها لفروع مرحليًا في باقي المحافظات.

اقرأ المزيد:

«التنمية الصناعية»: مد سحب كراسات حجز 790 قطعة أرض صناعية حتى 14 سبتمبر

«التنمية الصناعية»: استخراج 373 رخصة بناء وتوفيق أوضاع 290 منشأة خلال سنة

رئيس التنمية الصناعية: العالم يتشكل من جديد ومصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة

«التنمية الصناعية»: تخصيص 936 قطعة أرض لـ613 مشروعا خلال عام واحد
بقلم محمد سعيد الشماع