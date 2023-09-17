العراقي قصي حاتم يطرح أغنية «شعندي غيرك»

بأسلوب موسيقي مختلف وكلمات عاطفية مؤثرة، طرح الفنان العراقي قصي حاتم أغنية جديدة حملت عنوان «شعندي غيرك» حاملة بين طياتها وأسلوبها الغنائي إحساس مرهف، تعاون في كلماتها مع الشاعر حيدر الأسير، ومع الملحن عبدالله الهميم في تلحين الأغنية وتوزيعها موسيقياً، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس إحسان صادقي.

قصي حاتم يطرح أغنية جديدة

ويؤكد قصي حاتم من خلال هذا العمل الجديد إمكانياته الصوتية والمميزة في غناء هذه النوعية من الأغنيات العاطفية، الذي طرحها ضمن أسلوبه الجديد في اختيار الأعمال وطريقة طرحها، موضحاً أنه يعمل على تجهيز مفاجآت جديدة مميزة ومختلفة في أسلوبها.

كلمات أغنية شعندي غيرك

ويقول قصي حاتم في مقدمة كلمات أغنية شعندي غيرك التي عرضها عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب ضمن عمل ممنتج حمل كلمات الأغنية:

شعندي غيرك .. يافرح عيني وبجيها

شعندي غيرك.. ماليها انت دنيتي

شلون اغيرك .. ميال گلبي بس الك

نبرة صوتك احلى نبره .. تگول اسمي

لك في قلبي .. مملكة حب وغرام

وبين نبضي.. بيتك وغمض ونام

الله يدري .. عافيتي يمك والأمان

كلشي وانت وياي احبه .. حتى حزني

وتم بث الأغنية عبر جميع الإذاعات العراقية والعربية، إلى جانب توفرها في جميع المنصات والمكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض الأعمال الصوتية.