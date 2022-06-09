قصي حاتم يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة: «حبني واكسر الشر.. قريبا»

يستعد الفنان العراقي الشاب قصي حاتم، لطرح أحدث أغنياته المصورة بطريقة الفيديو كليب، تحت عنوان «حبني واكسر الشر»، بعد فترة طويلة من التحضيرات خلال الأشهر الماضية.

وشوّق قصي حاتم جمهوره على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، بنشر تغريدة جاء فيها: «حبايبي الغاليين، انتظروا جديدي.. فيديو كليب بعنوان حبني واكسر الشر: Soon».

معلومات عن أغنية «حبني واكسر الشر»

ويجدد قُصي حاتم نجم برنامج «ذا فويس»، في موسمه الأول بأغنيته المصورة الجديدة «حبني واكسر الشر»، تعاونه مع المخرج حسن كشمولة، بعد أن تعاون في كلماتها مع الشاعر عمار محمد والملحن مصطفى إبراهيم، توزيع ومكس وماستر محب الراوي.

وعن موعد طرح أغنيته الجديدة قال «حبني واكسر الشر»، أكد أنه سيطرح أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية في موقع اليوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة.

محطات في حياة قصي حاتم

وقدم الفنان قصي حاتم عددا من الأغنيات الهامة في تاريخه ومشواره الفني منها، أغنية «يا حبك»، من كلمات الشاعر رامي العبودي، وقدمها مع الفنان الملحن علي صابر، وحققت الأغنية ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها، وتصدى لعملية التوزيع الموسيقي والمكس والماستر الفنان حسام كامل، والتي جاءت متضمنه مجموعة من الإيقاعات العراقية والموسيقى العصرية، وتم طرحها وعرضها في قناة قصي حاتم الرسمية في اليوتيوب.