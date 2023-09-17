وفد «مصر أكتوبر» يشارك في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية

شارك وفد من حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية، برئاسة الشيخ كامل مطر تحت عنوان «بناء الوعي والسلم المجتمعي»، ضمن مبادرة وطن واحد، والمنعقد في نادي المؤسسة بشبرا الخيمة في القليوبية.

حضور وزراء وقيادات سياسية

وشهدت فعاليات المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من القيادات والشخصيات العامة بمحافظة القليوبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحضور جماهيري كبير حاشد.

وبدأت فعاليات المؤتمر، بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية الشيخ كامل مطر، والإعلامي مصطفي بكرى، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، والنائب عاطف ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، والدكتور أحمد يوسف أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، والنائب محمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب فايز أبوحرب، والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والنائبة ثناء الطيب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

دعم ترشح الرئيس السيسي

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ الجميع يقف صفًا واحدًا ويعلن دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لافتة إلى ضرورة أن يكمل الرئيس السيسى موقفه الوطني ويحقق آمال المصريين جميعا.

وأشار الشيخ كامل مطر، خلال كلمته، إلى أنّ على الشعب المصري إدراك أهمية الأمن وضرورة بناء الوعي، وأن لا ينساق خلف الشائعات وأن يقف يدا واحدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الوطن.