أشرف صبحي بمؤتمر بناء الوعي: الدولة منحت الشباب الاهتمام والرعاية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن المصريين في لحظات الشدائد تكون لهم كلمة حاضرة ورأي، موضحا أن الدولة منحت الشباب المصري في الجمهورية الجديدة كل الاهتمام والتقدير، مشيرا إلى أن وزارة الشباب نظمت 5000 برنامج شبابي في كل قطاعات وربوع المحافظات، اشترك فيها 131 مليون مشاركة للشباب والفتيات المصريين.

الشعب المصري قادر وبيكون على قدر المسئولية

وتابع الوزير خلال كلمته بمؤتمر «بناء الوعي والسلم المجتمعي» ضمن مبادرة وطن واحد، باستاد المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ كامل مطر، أن الانشاءات وأعمال التطوير بمراكز الشباب طالت كل مكان بقرى ومحافظات الجمهورية، قائلا: «كلنا مع مصر بلدنا وفي أي تحدي بنقول الشعب المصري قادر وبيكون على قدر المسئولية».

المصريين يد واحدة خلف قيادتهم السياسية الرشيدة

وأشار الوزير، إلى أن حضور عدد كبير من أبناء الدولة المصرية على اختلاف فئاتهم يؤكد على أن المصريين يد واحدة خلف قيادتهم السياسية الرشيدة، وأنهم قادرون على تحدي الصعاب.

وشهدت محافظة القليوبية مساء اليوم السبت، انطلاق فعاليات مؤتمر بناء الوعي والسلم المجتمعي، والذي نظمته أمانة مجلس القبائل والعائلات المصرية، برئاسة الشيخ كامل مطر، والذي يقام ضمن مبادرة وطن واحد، باستاد المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وشهد فعاليات المؤتمر كل وزيرة التضامن نيفين قباج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهري عن رئاسة الجمهورية، وعدد من القيادات والشخصيات العامة بمحافظة القليوبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحضور جماهيري كبير جدا.

وبدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية الشيخ كامل مطر، والصحفي مصطفى بكري، والنائب عصام هلال نقيب الأشراف، والدكتور أحمد يوسف أمين عام حزب حماة الوطن بالقليوبية، والدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، والنائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب فايز أبو حرب، والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والنائبة ثناء الطيب، وعدد من النواب.