أشرف صبحي يلتقي النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالبحرين

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمملكة البحرين.

جاء هذا اللقاء على هامش فوز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين.

مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

وناقش اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستوى الرياضي، وتبادل الخبرات والتجارب في الشأن الرياضي؛ بما يسهم في مزيد من الارتقاء بهذا المجال في كلا البلدين.

وجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر للشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على حسن الاستقبال والضيافة بمملكة البحرين، وعلى الاهتمام بتعزيز التعاون بين مصر ومملكة البحرين وخاصة في المجال الرياضي.

ومن جانبه، هنأ الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الدكتور أشرف صبحي على فوزه بالجائزة، متمنياً له مزيد من النجاح في قطاعي الشباب والرياضة.