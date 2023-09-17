قصة بيتزا تناولها ميسي مؤخرا.. أثارت جدلا بين جماهير إنتر ميامي

تتجه الأنظار بشكل مستمر حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الغريب في الأمر، أنّ تداول اسمه مؤخرًا ارتبط بتناوله وجبة بيتزا في أحد المطاعم؛ ليثير حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ما قصة البيتزا التي تناولها ميسي؟

تلك الصورة الخاصة بالبيتزا التي تناولها ميسي، جاءت بعد عودته إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وسط تساؤلات حول موقفه من المشاركة في مواجهة إنتر ميامي المقبلة أمام أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ستا» البريطانية، فإن النجم صاحب الـ36 سنة، نشر لقطة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، عبر خاصية الاستوري، وهو يتناول بيتزا مظهرها غريب من مطعم Banchero Miami؛ ليلفت أنظار المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعليقات الجمهور

والأمر لم يسير كما توقع «ميسي»، ففي الوقت الذي شكر فيه المطعم الذي قدم البيتزا، قال المشجعون مازحين إن نجم إنتر ميامي، كان يعرض أسوأ مجموعة من الإضافات التي شاهدوها على الإطلاق.

وقدم مطعم بانشيرو ميامي، الذي يصنع البيتزا على الطريقة الأرجنتينية على شاطئ ميامي، لرمز برشلونة، قاعدة خبز مغطاة بشرائح الطماطم بدلاً من الصلصة، بالإضافة إلى الزيتون والبصل والكثير من الفلفل والأوريجانو.

وعدد من الجمهور قال عن ذلك الطعام: «أسوأ بيتزا شاهدتها في حياتي»، والبعض آخر لفت نظره الإضافات المستخدمة على سطح البيتزا، التي تُظهر حرص ميسي على تناول الأطعمة الصحية للحفاظ على لياقته البدنية.

ومن تعليقات الجمهور: «ربما لم يدرك أتباع ميسي أن البيتزا يتم الاستمتاع بها بشكل مختلف في الأرجنتين، حيث تنتشر شرائح الطماطم»، فيما كانت العلامة الأبرز هي تفسير العديد من المشجعين، أن تناول ميسي البيتزا في هذا التوقيت يعني غيابه عن مباراة فريقه أمام أتلانتا.