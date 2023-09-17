عمليات جراحية وسماعات وأطراف صناعية تحت مظلة التحالف الوطني بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، إجراء عدد من العمليات الجراحية وتسليم سماعات وأطراف صناعية، للمرضى، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إجراء عمليات جراحية وتسليم سماعات وأطراف صناعية لعدد من المرضى

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن تنفيذ 30 خدمة طبية، عبارة عن 9 عمليات قلب، وتسليم 5 سماعات، و4 أطراف صناعية، و12 كرسي متحرك، لافتاً أنّه جار تقديم المزيد من الخدمات الطبية للمرضى في كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يثني علي دور التحالف الوطني

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها جمعية الأورمان، مشيدًا بدور التحالف الفعال في دعم غير القادرين، وتوفير حياة كريمة لهم.