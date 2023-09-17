«تموين كفر الشيخ»: ضبط 52 حالة غش تجاري وسلع منتهية الصلاحية

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أن عددًا من الحملات التموينية تمكنت من ضبط حالات تلاعب في أسعار السلع الغذائية، وأخرى منتهية الصلاحية، وحالات بيع وغش تجاري، بالإضافة إلى ضبط حالات التلاعب في أسعار اللحوم الحية والمجمدة، وكذلك الأسماك الطازجة والمملحة، لافتًا إلى أننا قد تمكنا من ضبط وتحرير 52 محضرًا تموينيًا متنوعًا لعدد من أصحاب المحلات والمتاجر بالأسواق العامة، في كفر الشيخ، بهدف ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار.

52 مخالفة تموينية وضبط حالات غش تجاري

وأشار «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه الحملات التموينية تمكنت من ضبط عدد 52 مخالفة تموينية، حيث تضمنت حالات بيع لحوم مجمدة وحية مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، وحالات بيع غش تجاري في بعض السلع الغذائية والأسماك المملحة، علاوة علي نقص الوزن في عدد من رغيف العيش المدعم بالمخابز المدعمة، والبيع خارج التسعيرة المقررة لبيع السلع.

حملات تموينية مستمرة

وأضاف أن الحملات التموينية مستمرة في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ، والتي تسعي لتحقيق وسلامة المعروض من المواد الغذائية واللحوم ،والدواجن، والأسماك، موضحًا أننا نكثف من عمل الحملات التموينية، مع بزوغ فجر حتي أخر ضوء من النهار.