شباب كفر الشيخ في رحلات صيفية ضمن مبادرة «اعرف بلدك» بالغردقة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ رحلتها إلى مدينة الغردقة التي تُنظمها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجايى ضمن مبادرة «اعرف بلدك» للمرحلة العمرية من 18 حتىي 40 سنة بمشاركة 50 مشاركاً برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنمية المعارف والمعلومات لدى الشباب والكبار عن الآثار المصرية

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أهمية تنظيم تلك الرحلات السياحية التثقيفية التى تهدف إلى تنمية المعارف والمعلومات لدى الشباب والكبار عن الآثار المصرية والمزارات السياحية، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية وترسيخ مفهوم المواطنة، والاعتزاز بتاريخ وحضارة مصر.

وأوضح «محروس»، أنّ المدينة الشبابية بالغردقة استقبلت الفوج السابع المشارك به محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، حيث تضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة الغردقة ، والممشى السياحي، ومعهد الأحياء المائية، ودخول الشواطئ، بالإضافة لتنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين.

مبادرة اعرف بلدك

يأتي ذلك ضمن الرحلات الصيفية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وباسم سعيد، مسؤول الرحلات بالمديرية.