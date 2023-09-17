مكتبة الإسكندرية تنعى المترجم الكبير شوقي جلال

نعت مكتبة الإسكندرية المترجم والمفكر الدكتور شوقي جلال الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا .

قال الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة في بيان له: «أنعى بكل الحزن والأسى المفكر والمعلم والصديق لكل الأجيال د. شوقي جلال الذي أعطى للوطن والثقافة كل حياته والدكتور شوقي جلال عثمان مواليد القاهرة فى 30 أكتوبر عام 1931 وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، قسم الفلسفة وعلم النفس، عام 1956».

الإنتاج الفكري للمترجم شوقي جلال

وأشار زايد إلى أنه تتلمذ على يدي الدكتور شوقي جلال العديد من أجيال المترجمين المصريين والعرب وقدم العديد من الإنتاج الفكرى من بينه «الترجمة في العالَم العربي: الواقع والتحدي» الذي يعد مرجعًا فى هذا الشأن و«نهاية الماركسية » والحضارة المصرية صراع الحضارة والتاريخ والفكر العربى وسيسيولوجية الفشل والتفكير العلمي والتنشئة الإجتماعية و ثقافتنا وروح العصر كما قدم العشرات من أعمال الترجمة المتميزة من بينها التنوير الآتي من الشرق والإسلام والغرب وبنية الثورات العلمية وأفريقيا في عصر التحول الاجتماعي والأخلاق والسياسة

جوائز الدكتور شوقي جلال

وأضاف زايد أن الدكتور شوقي نال جلال العديد من الجوائز كان آخرها عام 2018 جائزة رفاعة الطهطاوي من المركز القومي للترجمة، عن ترجمته كتاب موجات جديدة في فلسفة التكنولوجيا وجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى كما شغل عضويةَ العديد من اللجان والهيئات الثقافية داخل مصر وخارجها. ‏