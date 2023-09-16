أحمد رزق عن إطلاق اسمه على الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية: أشعر بالفخر

عبر الفنان أحمد رزق، عن سعادته لإطلاق اسمه على الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، قائلا: «سعيد للغاية بإطلاق اسمي على الدورة 13 من المهرجان، لإن ذلك التكريم جعله يفتخر بانتماءه لمدينة عريقة مثل الإسكندرية».

وأضاف رزق خلال مقطع فيديو وجه خلاله رسالة حب لصناع مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، أن السكندريين سيفهمون جيدا إحساسه بهذا الفخر الحالي.

أحمد رزق: حسيت إني كبرت وعجزت

وسخر الفنان الكوميدي من اطلاق اسمه على المهرجان وقال: «كبرت شوية وعجزت» إلا أنه أمر يدعو بالفخر.. واختتم رسالته برسالة لجمهور الإسكندرية «اشوفكم بألف خير يوم 22 في افتتاح المهرجان».

تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

وتستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر مسرح بلا إنتاج يوم 22 سبتمبر تحت رعاية وزير الثقافة المصرية، نيڤين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وذلك بعدما تأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.