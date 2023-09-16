محافظ الإسكندرية: تشغيل 23 مدرسة جديدة تضم 441 فصلا مع بداية الدراسة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه في بداية العام الدراسي الجديد، ستكون هناك 23 مدرسة جديدة تضم حوالي 441 فصلًا، وهذا يعتبر تخفيفًا من حدة المشكلات الموجودة، وهي الكثافة العددية للفصول، مؤكدًا أن كل الأحياء الموجودة بالمحافظة، ستتعاون مع التربية والتعليم لحل أي مشكلات تعوق سير العملية التعليمية، بدءًا من الإشغالات الموجودة أمام المدارس والنظافة والإضاءة وغيرها.

المحافظ: هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة

أضاف المحافظ، أنه داخل كل أسرة يوجد أكثر من طالب في مراحل التعليم المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة لقلة المشكلات التي تواجه المحافظة في العملية التعليمية وهذا يعتبر إنجازًا حقيقيًا وهذا التطور والجهد إنما يرجع لوزارة التربية والتعليم، وما بذلته في حل هذه المشكلات وتخفيف الأعباء، ومنها كثافة الطلاب وعجز أعداد المعلمين المدرسين وعجز الإداريين.

جودة حياة الطلاب وأسرهم

وهدفنا الأسمى جودة حياة الطلاب وأسرهم- ضم أوائل الصف الأول الثانوي من مدارس STEM على مستوى الجمهورية لمدرسة العباقرة- المدارس الرسمية الدولية تقدم تعليمًا مصريًا بمعايير عالمية.