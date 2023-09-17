بعد العاصفة دانيال وكارثة المغرب.. زلزال يضرب الجزائر منذ قليل

كوارث عديدة شهدها العالم الآونة الأخيرة، خلقت حالة من الذعر بين أبناء الوطن العربي، بدءًا من العاصفة دانيال في ليبيا حتى كارثة المغرب التي راح ضحيتها الآف الأشخاص وخلفت الكثير من المصابين، لتحل كارثة جديدة منذ قليل في الجزائر، إذ وقع زلزال بلغت قوته 3.2 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أشارت إليه هيئة الإذاعة الجزائرية في وهران.

زلزال يضرب الجزائر

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، وقوع زلزال منذ قليل، بغت قوته 3.2 درجة على مقياس ريختر، كما أشارت الإذاعة الجزائرية من وهران، إلى أنّ مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أنه في تمام الساعة 2 و41 دقيقة مساء اليوم، وقعت هزة أرضية، وجرى تحديد مركز الهزة بـ3 كيلومترات شمال شرق بن جراح بولاية ڨالمة.

ولم يكن ذلك الزلزال الوحيد الذي شهده العالم هذا العام، إذ سبقه كارثة المغرب الأخيرة التي راح ضحيتها مئات الأشخاص، بعد الزلزال المدمر الذي ضربه، وتسبب في مقتل وإصابة الآلاف من الأطفال وكبار السن.

زلزال المغرب

شهد المغرب، الأسبوع الماضي، وتحديدا فجر السبت الماضي، زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم الحوز بعمق 8 كيلومترات، وفقًا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

واستمرت هزاته نحو 30 ثانية، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ما يزيد على 820 شخصًا وإصابة أكثر من 670 آخرين، وانهيار العديد من المباني، وكانت من بين الحكاوي المأساوية التي خلفها الزلزال المدمر، بقاء إحدى الصور معلقة على الجدران رغم رحيل أصحابها، فكانت تجمع بين الأجداد والأبناء والأحفاد التي تكسو وجوههم ابتسامة تعكس فرحة عابرة لم تتجاوز ثوانٍ معدودة، لتبقى الذكرى الوحيدة الباقية بعد انهيار المبنى بالكامل.

زلزال تركيا

وفي فبراير الماضي، ضرب زلزال، تركيا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل وإصابة الآلاف، بعد أن ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا.

وأعقب الزلزال المدمر، زلزال آخر كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، بنفس الشدة تقريبًا، وكان مركزه شمالي غازي عنتاب.