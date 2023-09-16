كيف أثر زلزال الحوز على مصدر الرزق الوحيد لسكان القرى النائية بالمغرب؟

يشعر الكثيرون الذين يعتمدون على قطاع السياحة في المغرب، بالقلق من فقدان مصدر رزقهم الوحيد، وذلك بعد وقوع زلزال الحوز المدمر، والذي أسفر في مقتل أكثر من 2900 شخص، حيث جاءت القرى وبلدات جبال الأطلس الكبير ضمن المناطق الأكثر تضرراً نتيجة الزلزال، بحسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها اليوم السبت.

تحطم عدد من المواقع التاريخية في مراكش

وتسبب زلزال المغرب، الذي وقع مساء يوم 8 سبتمبر، في تحطيم عدد من المواقع التاريخية بمدينة مراكش، وهي رابع أكبر مدينة في المغرب، ومع ذلك، كانت المناطق الأكثر تأثراً هي القرى القريبة من مركز الزلزال في جبال إقليم الحوز.

وقبل انتشار فيروس كورونا، كانت السياحة تمثل أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد المغرب، حيث زار البلاد حوالي 13 مليون سائح في عام 2019، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع انتشار الوباء، انخفضت هذه الأرقام بشكل حاد.

وبينما توقعت المملكة التعافي الكامل من تأثيرات الجائحة خلال العام الجاري، كان لزلزال الحوز، الذي ضرب المملكة قبل أسبوع، رأي آخر، مما يؤثر على خطط التعافي في كثير من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

تأثير الزلزال على قطاع السياحة في المغرب

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن القلق بشأن تأثير الزلزال على قطاع السياحة في المغرب لا يقتصر فقط على مدينة مراكش، وهي وجهة سياحية عالمية، حيث تستمر الحياة بشكل طبيعي إلى حد كبير بعد الكارثة الطبيعية، ولكن هناك أيضًا مخاوف بشأن القرى المحيطة بالمدينة التي تعرضت لأكبر الأضرار.

ووفقًا للتقرير، فإن مجموعة من القرى الصغيرة في الأطلس الكبير، جنوب مراكش، كانت لسنوات مزاراً للمنتزهين والسياح، الذين تجذبهم المناظر الطبيعية الخلابة والوعرة للمنطقة، والمنازل المبنية على الطراز الأمازيجي التقليدي.

ووفقًا للأستاذ المشارك في شعبة الدراسات العربية بكلية ويليامز، إبراهيم الجبالي، فإن السياح الذين يزورون المغرب غالبًا ما يكونون على دراية بالمعالم الأثرية الشهيرة في المدن الكبرى، ولكن القرى الصغيرة تحتضن أيضًا آثارها الخاصة، التي تعاني من الإهمال لعقود من الزمن، وأن جبال الأطلس الكبير في المغرب بأكملها تحتوي على العديد من المعالم التاريخية الهامة.

وعلى الرغم من أن غالبية القرى الجبلية لا تشهد سوى جزءاً صغيرأً من الحركة السياحية التي تتركز في المدن المغربية الكبرى، إلا أن المنطقة تتميز بالعديد من المساجد والآثار القديمة ومسارات المشي لمسافات طويلة والمتنزهات الوطنية التي تجذب عدداً من السياح، وبعد الزلزال المدمر، يشعر الأشخاص الذين يعملون في هذا القطاع بالقلق بشأن كيفية كسب لقمة العيش.

قطاع السياحة في مراكش سيعاني لعدة أشهر

وقال رشيد أوراز، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن قطاع السياحة في مراكش سيعاني لعدة أشهر، في حين ستحتاج المناطق المحيطة إلى سنوات من إعادة التأهيل.

وأكد «أوراز» على ضرورة إعادة النظر في نموذج التنمية المتبع في المنطقة، معتبراً أن الاعتماد على السياحة فقط أمر غير منطقي، وبالتالي ينبغي تنوع النشاط الاقتصادي، لتجنب الركود الناجم عن انهيار قطاع السياحة أثناء الأزمات.

وأعلنت الحكومة المغربية، في وقت سابق نهاية الأسبوع الماضي، عن برنامج لإعادة الإيواء، يهدف إلى إعادة بناء حوالي 50 ألف منزل من المباني التي تضررت جراء زلزال الحوز، كما تم الإعلان عن مبادرات لإعادة الإعمار، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي.

ويتضمن البرنامج تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيًا.

وتقول مديرة برنامج شمال أفريقيا والساحل في معهد الشرق الأوسط، انتصار فقير، إنها تأمل أن ترى هذه الوعود المعقولة، وهي تُقدم درجة معينة من الرقابة على معايير البناء.