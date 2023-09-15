العالم الهولندي ينفي ما تردد عن توقعه بحدوث زلزال في 3 دول عربية

نفى العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، ما تردد عن توقعاته بحدوث تسونامي في 3 دول عربية، كما زعمت بعض المواقع الإعلامية.

وكتب العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»: «خلافا لبعض الادعاءات، لم أقل أنه سيكون هناك تسونامي الأسبوع المقبل»، مضيفًا «إن شرحي يهدف فقط إلى رفع مستوى الوعي العام».

كيف يتوقع العالم الهولندي الزلازل؟

واعتمد العالم الهولندي، في توقعاته على حركة القمر والكواكب وعلاقتها بالأرض، حيث توقع من قبل حدوث زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب البلدين في مطلع فبراير الماضي، وخلف أكثر من 50 ألف قتيل وجريح، بالإضافة إلى توقع حدوث هزة أرضية قوية، قبل أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية ليلة الجمعة/ السبت، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن سقوط نحو 3 آلاف قتيل، وفق تقديرات أولية.

توقعات بحدوث تسونامي في بعض مناطق الزلازل

وتوقع عالم الزلازل الهولندي، حدوث تسونامي نتيجة بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، وكذلك في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.