تكريم 40 طالبا من أوائل المنشأة الكبرى بكفر الشيخ بحضور محمود البنا

شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حفل تكريم نظمه مركز شباب المنشأة الكبرى، بمحافظة كفرالشيخ، وذلك لتكريم عدد 40 طالبا وطالبة من أبناء القرية من المتفوقين بمراحل الثانوية العامة الأزهرية، والابتدائية، والإعدادية، تنفيذاً لمبادرة المركز في دعم وتحفيز المتفوقين من النشء والشباب من أهل القرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

جاء حفل التكريم بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، وياسر منير والسيد شمس الدين، أعضاء مجلس النواب، والسعيد طنطاوى مستشار التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، ووجيه المنوفي، مدير التعليم الثانوي بإدارة قلين التعليمية، وإبراهيم القزاز مدير التعليم الإعدادي بإدارة قلين التعليمية، والحكم الدولي محمود البنا، ورجب الغندور، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المنشأة الكبرى، ولفيف من القيادات بالقرية وأولياء الأمور.

تكريم أوائل الطلبة

وأشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن مبادرة مركز الشباب لتكريم المتفوقين من الطلاب الأوائل، موجهاً التهنئة لهم ولأولياء أمورهم، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، مؤكدا على دور مراكز الشباب في تقديم خدماتها المجتمعية تحقيقا لرؤية وزارة الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية إلى جانب تقديم البرامج والفعاليات الرياضية والتثقيفية للنشء والشباب.

مسقط رأس البنا

الجدير بالذكر أن قرية المنشأة الكبرى، التابعة لمركز قلين، في محافظة كفر الشيخ، هي مسقط رأس الحكم الدولي محمود البنا.