رئيس هيئة قناة السويس يكرم «المرشدين» في يوم عيدهم

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مرشدي القناة كانوا وما زالوا نموذجا يحتذى به في الوطنية والانضباط والكفاءة، لما يتمتعون به من سمعة ومكانة مرموقة في قطاع النقل البحري العالمي.

وأضاف أسامة ربيع، في كلمته خلال احتفاله بعيد المرشد، أن العطاء المخلص للمرشدين لم ينقطع بداية من مؤامرة انسحاب المرشدين الأجانب من القناة عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 يوليو 1956، مرورا بالتحديات المتتالية التي واجهها المرشدون، والتي نجحوا خلالها في الحفاظ على أمان واستدامة الملاحة بالقناة في ظل تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة خلال السنوات الأخيرة.

ربيع يوجه التحية للمرشدين

ووجه الفريق أسامة ربيع الشكر للمرشدين الذين يواصلون العمل ليل نهار، مؤكداً أن المرشدين سيظلون دائما على قدر المسئولية في الحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة في ظل تزايد أعداد وحمولات السفن العابرة.

وكرم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، مجموعة من المرشدين من أصحاب الكفاءات، ومسيرة من العطاء المتميز في خدمة حركة الملاحة بقناة السويس.

تكريم المرشدين

وحرص رئيس الهيئة على تكريم مجموعة من النماذج المشرفة من إدارة الترسانات التي أظهرت تميزا في أعمال الإنقاذ البحري.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن الاحتفال جاء بذكرى عيد المرشد في ليلة 14 و15 سبتمبر، وهو اليوم الذي شهد انتصار الإرادة المصرية على المؤامرة الأجنبية بانسحاب المرشدين الأجانب، التي كانت تهدف إلى النيل من الوطن بعد قرار تأميم قناة السويس عام 1956.