تفاصيل القرض الشخصي من بنك قناة السويس.. سعر فائدة تنافسي

يقدم بنك قناة السويس للمواطنين تفاصيل وشروط الحصول على القرض الشخصي حيث يتيح البنك أسعار فائدة تنافسية، لذلك ترصد «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل القرض الشخصي من بنك قناة السويس والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل القرض الشخصي من بنك قناة السويس

- تصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنية مصري.

- تبدأ مده القرض من 6 أشهر وقد تصل إلى 10 سنوات.

- وبالنسبة لأسعار الفائدة تنافسية.

- كما يتيح بنك قناة السويس للمواطنين فرصة سداد الأقساط الخاصة بالقرض شهرياً وربع سنويا ونصف سنويا وسنويا.

- التأمين على الحياة طوال فترة القرض.

- كما يمكن سداد الأقساط من خلال فروع البنك، أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

- ويمكن دمج التسهيلات الائتمانية الخاصة بك في مكان واحد وسدد مديونياتك في البنوك الأخرى مع مميزات وشروط تنافسية.

- فيما يبلغ الحد الأدنى للسن المخصص للحصول على القرض الشخصي 21 عاما.

- الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري 1500 جنية مصري.

الأوراق المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- فاتورة مرافق حديثة لآخر 3 شهور