«اقتصادية قناة السويس»: توقيع 9 اتفاقيات باستثمارات 83 مليار دولار

اعتمدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الخطة الاستثمارية والترويجية للهيئة للفترة المقبلة، حيث تم مناقشة الجهود الترويجية خلال عام 2022/2023، وذلك على هامش اعتماد مجلس إدارة الهيئة للحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022/2023، حيث تخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3.490 مليارات جنيه.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإن الخطة الاستثمارية والترويجية، تضمنت تعاقدات في المناطق الصناعية والمواني خلال العام المالي الماضي بقيمة 3.57 مليارات دولار لـ60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار و7 مشروعات بالمواني البحرية التابعة بقيمة 1.34 مليار دولار بإجمالي أرصفة بأطوال 4455 مترا وساحات تداول بمساحات 2.85 مليون متر مربع.

تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار

وتابع البيان أن أبرز تلك المواني، محطتي الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بمينائي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.

وأوضح البيان، أنه حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، بالإضافة إلى 16 مشروعاً في صناعاتٍ عدة باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2023/2024.

توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولار

أما عن مشروعات الوقود الأخضر فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولار، تستهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالمواني، فيما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة.