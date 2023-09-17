«العطار»: قرارات الرئيس السيسي تسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا

أشاد عبدالفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، مؤكداً أن قرارات السيسي تؤكد أنه على علم تام بما تحمله المواطن المصري من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تضاعفت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الرئيس قريب جداً من المواطنين ويعرف جيداً معاناتهم ويقف جنباً إلى جنب مع هموم المواطن ومشاكله.

وأضاف «العطار»، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات، تعد بمثابة رسائل أمل مهمة للشعب المصري عن قرب حدوث انفراجة حقيقية في الاقتصاد المصري.

أهمية التوجهيات الرئاسية

وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إن هذه التوجيهات الرئاسية تؤكد على وجود رغبة حقيقية لدى الرئيس للاستجابة إلى مطالب وتوصيات القوى السياسية والمجتمعية، التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني، وأن هذه الجلسات بدأت تؤتي ثمارها، والرد على المشككين بأن جلسات الحوار الوطني مجرد كلام لا محل له للتنفيذ، ولم تلتفت إليها الحكومة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

وأوضح إن القرارات التي وجه الرئيس الحكومة بتنفيذها، تتضمن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، معتبراً أن كل هذه القرارات تسام بقدر كبير في دعم الفئات الأكثر احتياجاً والمواطن البسيط في مواجهة التحديات الاقتصادية.